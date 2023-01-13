Мэк Маккланг – третий участник конкурса данков

Разыгрывающий Мэк Маккланг, выступающий за команду G-лиги «Делавэр», принял приглашение на конкурс данков, который состоится в рамках Уик-энда всех звезд НБА-2023.

Атлетичный защитник с ростом 188 сантиметров стал третьим участником данк-контеста, присоединившись к Шэйдону Шарпу («Портленд») и Кеньону Мартину-младшему («Хьюстон»).

В прошлом сезоне Маккланг провел два матча в НБА за «Чикаго» и «Лейкерс». Его показатели в G-лиге – 17,6 очка, 4,4 передачи в среднем за матчи, 63,8 процента с игры и 41,7 процента из-за дуги.

Уик-энд всех звезд НБА-2023 пройдет 18-19 февраля в Солт-Лейк-Сити.

Снимался со звездами Голливуда, учился на экономиста, начинал с вольной борьбы, а стал самым популярным данкером России