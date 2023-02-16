Джулиус Рэндл заменит Анферни Саймонса в конкурсе трехочковых

Форвард « » примет участие в конкурсе трехочковых вместо защитника « » , сообщает инсайдер Шэмс Чарания.

Саймонс на этой неделе получил травму правого голеностопного сустава, которая требует дальнейшего обследования.

Конкурс трехочковых пройдет 18 февраля в Солт-Лейк-Сити в рамках Уик-энда всех звезд. Соперниками Рэндла будут Кевин Хертер («Сакраменто»), Тайлер Хирро («Майами»), Тайриз Халибертон, Бадди Хилд (оба – «Индиана») и Лаури Маркканен («Юта»).

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