Джулиус Рэндл заменит Анферни Саймонса в конкурсе трехочковых
Форвард «Нью-Йорка» Джулиус Рэндл примет участие в конкурсе трехочковых вместо защитника «Портленда» Анферни Саймонса, сообщает инсайдер Шэмс Чарания.
Саймонс на этой неделе получил травму правого голеностопного сустава, которая требует дальнейшего обследования.
Конкурс трехочковых пройдет 18 февраля в Солт-Лейк-Сити в рамках Уик-энда всех звезд. Соперниками Рэндла будут Кевин Хертер («Сакраменто»), Тайлер Хирро («Майами»), Тайриз Халибертон, Бадди Хилд (оба – «Индиана») и Лаури Маркканен («Юта»).
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