Джоэл Эмбиид: «Не уверен, что сыграю на Матче звезд. Я не восстановился»

Центровой «Филадельфии» рассказал о состоянии здоровья перед всех звезд , который пройдет 19 февраля.

«Не уверен, что сыграю на Матче звезд. Я не восстановился. Меня беспокоят травмы последние три недели или месяц. Я просто пытаюсь сыграть во всех встречах до перерыва на Матч звезд. Чувствую, что сейчас мне нужно последовать совету врача. Недавно он сказал, что мне нужно пропустить две недели, так что посмотрим, как пройдут следующие несколько дней. Будем отталкиваться от этого», – признался Эмбиид.

Лидер «Сиксерс» был выбран в стартовую пятерку от Востока вместо , который будет отсутствовать из-за травмы.

Данк после наброса самому себе – бессмертный хайлайт Матчей всех звезд. Никто не делал его с таким изяществом, как Трэйси Макгрэйди