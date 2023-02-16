Джоэл Эмбиид: «Не уверен, что сыграю на Матче звезд. Я не восстановился»

Теги травмы Филадельфия НБА Матч всех звезд НБА Кевин Дюрэнт Джоэл Эмбиид Баскетбол

Центровой «Филадельфии» Джоэл Эмбиид рассказал о состоянии здоровья перед Матчем всех звезд НБА, который пройдет 19 февраля.

«Не уверен, что сыграю на Матче звезд. Я не восстановился. Меня беспокоят травмы последние три недели или месяц. Я просто пытаюсь сыграть во всех встречах до перерыва на Матч звезд. Чувствую, что сейчас мне нужно последовать совету врача. Недавно он сказал, что мне нужно пропустить две недели, так что посмотрим, как пройдут следующие несколько дней. Будем отталкиваться от этого», – признался Эмбиид.

Лидер «Сиксерс» был выбран в стартовую пятерку от Востока вместо Кевина Дюрэнта, который будет отсутствовать из-за травмы.

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2 комментария

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beregost
Судя по количеству пропускающих, имеет смысл проводить "матч всех ролевиков"
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Dimassss6
А что так? Кто говорил, что заслужил место в старте? Тренирует слив в по?
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