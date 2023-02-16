ЦСКА расстался с Андреем Десятниковым

ЦСКА объявил об уходе из команды центрового (28 лет, 220 см).

Десятников присоединился к ЦСКА во время предсезонной подготовки. Сначала с игроком был подписан контракт до 1 декабря, а затем соглашение с открытой датой.

Десятников сыграл в 12 матчах лиги ВТБ, набирая в среднем 2,1 очка, 1,3 подбора и 0,5 блок-шота за 6,1 минуты.

«Андрей провел с нами значительную часть сезона, проявил себя отличным товарищем по команде, помогал на тренировках и в нескольких матчах. Мы благодарны ему за вклад в наши успехи и желаем удачи на следующей стадии карьеры», – сказал главный тренер ЦСКА Эмил Райкович.

«Время, проведенное в ЦСКА, для меня получилось по-настоящему запоминающимся. Было большим удовольствием чувствовать себя частью известнейшего клуба, играть, тренироваться, общаться с классными игроками, замечательными тренерами и представителями штаба. Спасибо руководству и тренерскому штабу за предоставленную возможность выступать за ЦСКА! Спасибо болельщикам за поддержку! Желаю всего хорошего, до встречи на паркете!» – сказал Десятников.

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