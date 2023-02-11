«Мне нужен небольшой отдых». Джоэл Эмбиид может пропустить Матч звезд из-за травмы

Центровой «Филадельфии» заявил, что может пропустить Матч всех звезд НБА из-за проблем с левой стопой.

В пятницу лидер «Сиксерс» был выбран в стартовую пятерку вместо форварда « » Кевина Дюрэнта, который будет отсутствовать из-за травмы.

«Посмотрим, что будет дальше. До Матча всех звезд еще три игры. Так что я просто буду работать день за днем. Сейчас мое участие в каждом матче находится под вопросом. Все зависит от того, как я буду себя чувствовать. Постараюсь сыграть в этих трех встречах, а затем мне нужен небольшой отдых. Так говорят врачи», – признался Эмбиид.

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