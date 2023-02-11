«Мне нужен небольшой отдых». Джоэл Эмбиид может пропустить Матч звезд из-за травмы

Теги травмы Филадельфия Финикс НБА Матч всех звезд НБА Кевин Дюрэнт Джоэл Эмбиид Баскетбол

Центровой «Филадельфии» Джоэл Эмбиид заявил, что может пропустить Матч всех звезд НБА из-за проблем с левой стопой.

В пятницу лидер «Сиксерс» был выбран в стартовую пятерку вместо форварда «Финикса» Кевина Дюрэнта, который будет отсутствовать из-за травмы.

«Посмотрим, что будет дальше. До Матча всех звезд еще три игры. Так что я просто буду работать день за днем. Сейчас мое участие в каждом матче находится под вопросом. Все зависит от того, как я буду себя чувствовать. Постараюсь сыграть в этих трех встречах, а затем мне нужен небольшой отдых. Так говорят врачи», – признался Эмбиид.

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8 комментариев

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xamer 9
Лига должна штрафовать игроков, которые игнорируют такие события как МВЗ.
Джоэль ведёт себя так, будто ему должны были дать квоту на стартовую пятёрку с самого начала
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ArizonaCactus
Обиделся. Ну, ничего, дома на диване посмотрит.
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иван денверов
больше всех ныл что он не в старте
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mqh9pzrxgf
Недавно плакался что должен быть в старте, вот ты в старте и говоришь что хочешь отдохнуть)
Чсв конечно еще то)
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Максим Макеев
вот это многоходовка для поездки хардена
+3
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+3
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Григорий Ефимов
"Могу пропустить МВЗ, потому что мне нужен отдых". Джоэл "Привык к неуважению" Эмбиид.
+6
0
+6
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Evgeniy Tolmachov
Так МВЗ превратиться в данк контест.
+1
-1
0
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Sonder
лоад манагеры уже мвз в уй не ставят, вот это уровень
+10
0
+10
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