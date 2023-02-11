«Мне нужен небольшой отдых». Джоэл Эмбиид может пропустить Матч звезд из-за травмы
Центровой «Филадельфии» Джоэл Эмбиид заявил, что может пропустить Матч всех звезд НБА из-за проблем с левой стопой.
В пятницу лидер «Сиксерс» был выбран в стартовую пятерку вместо форварда «Финикса» Кевина Дюрэнта, который будет отсутствовать из-за травмы.
«Посмотрим, что будет дальше. До Матча всех звезд еще три игры. Так что я просто буду работать день за днем. Сейчас мое участие в каждом матче находится под вопросом. Все зависит от того, как я буду себя чувствовать. Постараюсь сыграть в этих трех встречах, а затем мне нужен небольшой отдых. Так говорят врачи», – признался Эмбиид.
Джоэль ведёт себя так, будто ему должны были дать квоту на стартовую пятёрку с самого начала
Чсв конечно еще то)