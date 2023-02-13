Представлен промо-ролик к Матчу всех звезд Единой лиги ВТБ

Представлен совместный ролик телеканала «Матч ТВ» и Лиги ВТБ к Матчу всех звезд.

Седьмой Матч звезд Лиги ВТБ пройдет в формате «Новая школы» против «Старой школы».

В съемках приняли участие легенды баскетбола Иван Едешко, и .

Встреча состоится 19 февраля на «ВТБ Арене».

Гонка новичков НБА: главная мухобойка лиги, много веселых забивал и Банкеро!

Обмен «Уорриорз» – под угрозой отмены. Кто еще может пострадать из-за незалеченных брюшных мышц Пэйтона?