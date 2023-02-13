Представлен промо-ролик к Матчу всех звезд Единой лиги ВТБ

Теги Сергей Тараканов видео Андрей Кириленко Иван Едешко Единая лига ВТБ Матч всех звезд Единой лиги ВТБ Баскетбол

Представлен совместный ролик телеканала «Матч ТВ» и Лиги ВТБ к Матчу всех звезд.

Седьмой Матч звезд Лиги ВТБ пройдет в формате «Новая школы» против «Старой школы». 

В съемках приняли участие легенды баскетбола Иван Едешко, Сергей Тараканов и Андрей Кириленко.

Встреча состоится 19 февраля на «ВТБ Арене».

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