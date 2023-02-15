Post Malone выступит перед началом Матча всех звезд, Вин Дизель будет представлять игроков

Теги Леброн Джеймс НБА Матч всех звезд НБА Баскетбол

Знаменитый американский певец Post Malone выступит перед началом предстоящего Матча всех звезд НБА в Солт-Лейк-Сити, сообщает журналист The Athletic Майк Воркунов со ссылкой на источник из лиги.

Представлять участников матча будет голливудский актер Вин Дизель.

Американская певица Джуэл, уроженка Юты, исполнит гимн США. Канадская певица, автор песен, продюсер и актриса Джулли Блэк исполнит гимн Канады.

В большом перерыве встречи состоится выступление нигерийских хип-хоп исполнителей Burna Boy, Tems и Rema, а также церемония в честь рекорда Леброна Джеймс («Лейкерс») по количеству очков за карьеру.

72-й Матч звезд НБА пройдет 19 февраля. Команда Леброна Джеймса сыграет против Команды Янниса Адетокумбо.

Данк после наброса самому себе – бессмертный хайлайт Матчей всех звезд. Никто не делал его с таким изяществом, как Трэйси Макгрэйди

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7 комментариев

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Jan Paskel
Ответ 711M
ну пост малон и не совсем репер, он часто на концертах любит просто под гитарку посидеть почиллить - хотя на оллстаре такое вряд ли будет, конечно вообще не вижу в этом проблемы, кстати: культуры хип-хопа и баскетбола невероятно тесно сплетены еще с 80-90-х, в каком-то смысле это одно и то же
мне не 14 лет, я знаю что эти культуры тесно связаны. Но могли бы и что то оригинальное придумать, да и только. Николь Шерзингер например )))
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Fluggaenk Dechioebolsen
>Леброна Джеймс
Исправьте
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711M
Ответ Jan Paskel
а там может хоть раз не рейпер выступить? хоть какая Висконсинская R’n’B королева, и то свежее
ну пост малон и не совсем репер, он часто на концертах любит просто под гитарку посидеть почиллить - хотя на оллстаре такое вряд ли будет, конечно

вообще не вижу в этом проблемы, кстати: культуры хип-хопа и баскетбола невероятно тесно сплетены еще с 80-90-х, в каком-то смысле это одно и то же
+2
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Edem
Шоу будет огонь 🔥
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Лиллард унижатель!
Ответ Jan Paskel
а там может хоть раз не рейпер выступить? хоть какая Висконсинская R’n’B королева, и то свежее
Согласен. Могли бы наконец Бузову позвать или Загитову.
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КристапсПорзингис
I’m ballin’, money jumpin’
Like I’m Davis from New Orleans
Or bitch, I’m Harden, I don’t miss nothin’
Fuck practice
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Jan Paskel
а там может хоть раз не рейпер выступить? хоть какая Висконсинская R’n’B королева, и то свежее
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