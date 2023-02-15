Post Malone выступит перед началом Матча всех звезд, Вин Дизель будет представлять игроков

Знаменитый американский певец Post Malone выступит перед началом предстоящего всех звезд в Солт-Лейк-Сити, сообщает журналист The Athletic Майк Воркунов со ссылкой на источник из лиги.

Представлять участников матча будет голливудский актер Вин Дизель.

Американская певица Джуэл, уроженка Юты, исполнит гимн США. Канадская певица, автор песен, продюсер и актриса Джулли Блэк исполнит гимн Канады.

В большом перерыве встречи состоится выступление нигерийских хип-хоп исполнителей Burna Boy, Tems и Rema, а также церемония в честь рекорда Леброна Джеймс («Лейкерс») по количеству очков за карьеру.

72-й Матч звезд НБА пройдет 19 февраля. Команда сыграет против Команды Янниса Адетокумбо.

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