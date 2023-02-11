«Вот как команда должна обращаться с тобой». «Клипперс» отправили за Боунсом Хайлэндом частный самолет после обмена

сделал выпад в адрес « », за который выступал до обмена в « » перед дедлайном.

Сразу после оформления сделки калифорнийцы отправили за Хайлэндом частный самолет. Разыгрывающий опубликовал в соцсетях видео, в котором намекнул на конфликт с бывшим клубом.

«Мы это заслужили. Вот как команда должна обращаться с тобой, когда она действительно ценит тебя», – произносит Хайлэнд на видео.

По слухам, у 22-летнего баскетболиста возникли разногласия с тренерским штабом «Наггетс». Хайлэнд хотел получать больше игрового времени.

Итоги лютейшего дедлайна НБА: развал «Бруклина», «Лейкерс» дают Леброну шанс, «ГСВ» признает ошибки