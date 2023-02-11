«Вот как команда должна обращаться с тобой». «Клипперс» отправили за Боунсом Хайлэндом частный самолет после обмена
Боунс Хайлэнд сделал выпад в адрес «Денвера», за который выступал до обмена в «Клипперс» перед дедлайном.
Сразу после оформления сделки калифорнийцы отправили за Хайлэндом частный самолет. Разыгрывающий опубликовал в соцсетях видео, в котором намекнул на конфликт с бывшим клубом.
«Мы это заслужили. Вот как команда должна обращаться с тобой, когда она действительно ценит тебя», – произносит Хайлэнд на видео.
По слухам, у 22-летнего баскетболиста возникли разногласия с тренерским штабом «Наггетс». Хайлэнд хотел получать больше игрового времени.
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