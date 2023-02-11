«Вот как команда должна обращаться с тобой». «Клипперс» отправили за Боунсом Хайлэндом частный самолет после обмена

Теги Денвер Клипперс НБА соцсети Боунс Хайлэнд Баскетбол

Боунс Хайлэнд сделал выпад в адрес «Денвера», за который выступал до обмена в «Клипперс» перед дедлайном.

Сразу после оформления сделки калифорнийцы отправили за Хайлэндом частный самолет. Разыгрывающий опубликовал в соцсетях видео, в котором намекнул на конфликт с бывшим клубом.

«Мы это заслужили. Вот как команда должна обращаться с тобой, когда она действительно ценит тебя», – произносит Хайлэнд на видео.

По слухам, у 22-летнего баскетболиста возникли разногласия с тренерским штабом «Наггетс». Хайлэнд хотел получать больше игрового времени.

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6 комментариев

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Sonder
Ответ Андрей Калашников
частные рейсы — это очень нерациональное загрязнение планеты
не выдыхай углекислый
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ruprekht
Ответ Курье Хамес
какой важный курица. а по факту мусорный скорер без защиты, коих в лиге вагон
у него сейчас два варианта - продолжить то, чем он занимался в Денвере и после детского контракта вылететь из лиги или все таки начать работать.
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ruprekht
Чувака выперли из команды-контендера, идущей на первом месте в конфе за его непроходимую тупость, гонор и отношение к работе, а он так ничего и не понял. Еще и обиженку строит.
+3
0
+3
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AEZAKMI228
Ответ Андрей Калашников
частные рейсы — это очень нерациональное загрязнение планеты
ты не в твиттере
+4
0
+4
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Андрей Калашников
частные рейсы — это очень нерациональное загрязнение планеты
+3
-2
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Курье Хамес
какой важный курица. а по факту мусорный скорер без защиты, коих в лиге вагон
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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