Майкл Джордан пожертвовал 10 миллионов долларов в фонд Make-A-Wish в честь своего 60-летия
Легенда НБА, владелец «Шарлотт» Майкл Джордан объявил в среду, что пожертвовал 10 миллионов долларов в благотворительный фонд Make-A-Wish в честь своего 60-летия, которое отмечается в пятницу, 17 февраля.
Шестикратный чемпион НБА сделал самый крупный вклад, который фонд Make-A-Wish получал за 43 года своего существования.
«Этот подарок является демонстрацией приверженности Джордана организации, исполняющей желания, которую он активно поддерживает более 30 лет», – говорится в заявлении фонда.
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