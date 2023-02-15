Майкл Джордан пожертвовал 10 миллионов долларов в фонд Make-A-Wish в честь своего 60-летия

Теги Майкл Джордан НБА Баскетбол

Легенда НБА, владелец «Шарлотт» Майкл Джордан объявил в среду, что пожертвовал 10 миллионов долларов в благотворительный фонд Make-A-Wish в честь своего 60-летия, которое отмечается в пятницу, 17 февраля.

Шестикратный чемпион НБА сделал самый крупный вклад, который фонд Make-A-Wish получал за 43 года своего существования.

«Этот подарок является демонстрацией приверженности Джордана организации, исполняющей желания, которую он активно поддерживает более 30 лет», – говорится в заявлении фонда.

Вся карьера Майкла Джордана прошла под Sirius. Полторы минуты мурашек от навсегда связанного с ней величия

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