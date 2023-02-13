Стивен Эй Смит: «Все уважают Леброна, но Джордана боялись»

Теги Майкл Джордан Леброн Джеймс НБА Стивен Эй Смит Баскетбол

Эксперт ESPN Стивен Эй Смит сравнил Леброна Джеймса и Майкла Джордана в качестве претендентов на звание лучшего игрока в истории НБА.

«Когда ты видишь игроков вживую, это совсем другое дело. Все уважают Леброна. Он один из величайших баскетболистов всех времен. Но Джордана боялись, бро. Его боялись. Все остальные были в ужасе перед встречей с ним.

На протяжении всей карьеры Леброна всегда велись споры о том, кто играет на его уровне. Кобе? Кевин Дюрэнт? Да, он затмил их, справился с вызовом, но этот вопрос был всегда. За карьеру Эм Джея был ли хоть один раз, когда возникал подобный вопрос?» – заявил Смит.

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2 комментария

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-=Neytron=-
Напоминает недавний опрос Sports.ru: "Кого вы считаете лучшим спортсменом современности?" и тут сразу читается - Месси! Тут никаких вопросов после выигрыша чемпионата мира не возникает. А ЛеБрон, что бы не он сделал к сожалению, никогда таким не станет, несмотря на всё его великолепие!
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
терминатор киборгов
выдал базу, чо
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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