Стивен Эй Смит: «Все уважают Леброна, но Джордана боялись»

Эксперт ESPN Стивен Эй Смит сравнил и в качестве претендентов на звание лучшего игрока в истории НБА.

«Когда ты видишь игроков вживую, это совсем другое дело. Все уважают Леброна. Он один из величайших баскетболистов всех времен. Но Джордана боялись, бро. Его боялись. Все остальные были в ужасе перед встречей с ним.

На протяжении всей карьеры Леброна всегда велись споры о том, кто играет на его уровне. Кобе? Кевин Дюрэнт? Да, он затмил их, справился с вызовом, но этот вопрос был всегда. За карьеру Эм Джея был ли хоть один раз, когда возникал подобный вопрос?» – заявил Смит.

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