занял первое место в опросе о величайших спортсменах в истории.

Аналитическая компания Morning Consult провела опрос среди американских болельщиков, чтобы выяснить, кто является величайшим спортсменом в истории во всех основных видах спорта в США.

Наибольшее количество голосов (19%) получил легендарный защитник «Чикаго» Майкл Джордан. Второе место занял семикратный чемпион НФЛ Том Брэди с 12 процентами голосов.

Кобе Брайант оказался на пятой строчке (5%), – на шестой (4%).

Величайшие спортсмены всех времен, по результатам опроса болельщиков:

1. Майкл Джордан – 19%

2. Том Брэди – 12%

3. – 8%

4. Бэйб Рут – 7%

5. – 5%

6. Леброн Джеймс – 4%

7. Джим Торп – 4%

8. – 3%

9. Пеле – 3%

10. – 3%

Лучший снайпер в истории НХЛ Уэйн Гретцки разделил 10-16-е места (2%) с гимнасткой Симоной Байлс, гольфистом Тайгером Вудсом, пловцом Майклом Фелпсом, легкоатлетом , а также с Бо Джексоном, игравшим в бейсбол и американский футбол.

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