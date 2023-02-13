Американские болельщики назвали Джордана величайшим спортсменом в истории. Брэди – 2-й, Али – 3-й, Леброн – 6-й, Месси – 8-й (Morning Consult)
Майкл Джордан занял первое место в опросе о величайших спортсменах в истории.
Аналитическая компания Morning Consult провела опрос среди американских болельщиков, чтобы выяснить, кто является величайшим спортсменом в истории во всех основных видах спорта в США.
Наибольшее количество голосов (19%) получил легендарный защитник «Чикаго» Майкл Джордан. Второе место занял семикратный чемпион НФЛ Том Брэди с 12 процентами голосов.
Кобе Брайант оказался на пятой строчке (5%), Леброн Джеймс – на шестой (4%).
Величайшие спортсмены всех времен, по результатам опроса болельщиков:
1. Майкл Джордан – 19%
2. Том Брэди – 12%
3. Мохаммед Али – 8%
4. Бэйб Рут – 7%
5. Кобе Брайант – 5%
6. Леброн Джеймс – 4%
7. Джим Торп – 4%
8. Лионель Месси – 3%
9. Пеле – 3%
10. Серена Уильямс – 3%
Лучший снайпер в истории НХЛ Уэйн Гретцки разделил 10-16-е места (2%) с гимнасткой Симоной Байлс, гольфистом Тайгером Вудсом, пловцом Майклом Фелпсом, легкоатлетом Джесси Оуэнсом, а также с Бо Джексоном, игравшим в бейсбол и американский футбол.
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