Американские болельщики назвали Джордана величайшим спортсменом в истории. Брэди – 2-й, Али – 3-й, Леброн – 6-й, Месси – 8-й (Morning Consult)

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Майкл Джордан занял первое место в опросе о величайших спортсменах в истории.

Аналитическая компания Morning Consult провела опрос среди американских болельщиков, чтобы выяснить, кто является величайшим спортсменом в истории во всех основных видах спорта в США.

Наибольшее количество голосов (19%) получил легендарный защитник «Чикаго» Майкл Джордан. Второе место занял семикратный чемпион НФЛ Том Брэди с 12 процентами голосов. 

Кобе Брайант оказался на пятой строчке (5%), Леброн Джеймс – на шестой (4%).

Величайшие спортсмены всех времен, по результатам опроса болельщиков:

1. Майкл Джордан – 19%

2. Том Брэди – 12%

3. Мохаммед Али – 8%

4. Бэйб Рут – 7%

5. Кобе Брайант – 5%

6. Леброн Джеймс – 4%

7. Джим Торп – 4%

8. Лионель Месси – 3%

9. Пеле – 3%

10. Серена Уильямс – 3%

Лучший снайпер в истории НХЛ Уэйн Гретцки разделил 10-16-е места (2%) с гимнасткой Симоной Байлс, гольфистом Тайгером Вудсом, пловцом Майклом Фелпсом, легкоатлетом Джесси Оуэнсом, а также с Бо Джексоном, игравшим в бейсбол и американский футбол.

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104 комментария

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kodgong
Ответ Josep
Странно, что американцы вообще вспомнили о Месси. у большинства в сознании, что кроме штатов - дальше пустота и терра инкогнита.
35% америкосов - латиносы))
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Men77
Хотя бы Тайсона тоже включили
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Николай Иванов
Ответ Shikari
который играл в одном из самом популярном виде спорота в США и является №1 в нём, как Джордан в НБА.
Какей не входит в 3-ку самых популярных видов спорта в США. Вряд ли входит в 4-ку, но это уже можно обсуждать...
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Timur_A
Проведите опрос в Индии лучше. Интересно же, пробьётся ли в десятку хоть один человек, не игравший в крикет.
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Forza
Я согласен насчёт MJ. Он тот человек, который больше всех сделал для своего вида спорта. Буквально изменил НБА, став первым междунароным символом баскетбола. Даже в России 90-х его знали. Был Арнольд Шварцнегер, Джеки Чан и Майкл Джордан.
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art_1
Бо Джексон единственный кто на матч всех звезд по амфуту и бейсболу попадал, но по мне Deion Sanders круче, он на одной неделе в 89 году занес тачдаун и выбил хоумран в бейсболе.
Сейчас такое думаю невозможно, но хотел бы чтоб Овечкин за хоккйное и футбольное Динамо так сделал после того, как побъет рекорд Гретцки
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Матвей Суицидин
Капец, насколько же популярен американский футбол в США. Про Боеди конечно в курсе, но даже не знаю как он выглядит.
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vova123456
Ответ Хаскерс
Скорее так: Месси и Пеле - это кто? В контексте американских болельщиков американских видов спорта. А Бейб Рут - это звезда старого бейсбола.
Как это "кто Месси и Пеле?" ? Они же в этом списке, значит и их считают величайшеми, 8 и 9ое место, получается лишь 7 спортсменов американские болельщики считают более великими. Так что какую-то ерунду ты написал, а хотел казаться умным)
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Shikari
Ответ Николай Иванов
Гретцки -- канадец польского происхождения
который играл в одном из самом популярном виде спорота в США и является №1 в нём, как Джордан в НБА.
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banchik1
Ну вот, а на ветке амфута говорили, что Брэди по сравнению со всеми прочими выдающимися спортсменами других видов спорта, как гоат среди гоатов. А тут эвона как!
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Данила Бодров
Ответ Варлампий Варлампий
А кто тогда их же соотечественник Миша Фелпс? Ему, чтобы увидеть, кто идет на втором месте по количеству золотых медалей на ОИ, нужно бинокль взять. Опрос ярко отображает отношение американцев к профессиональным лигам и всем остальным видам спорта.
Согласен! Удивительно , как в этом списке нет Тайгера Вудса.
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Лёха выдыхай
Ответ Shikari
зашел на morningconsult - Шумахера нет
Зумеры не знают кто это значит(
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Роман
Майкл Джордан - баскетбол,
Моххамед Али - бокс,
Тайгер Вудс - гольф,
Роджер Федеррер - теннис,
Пеле - футбол.
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psa.1207
Где Усэйн Болт? Величайшего легкоатлета в истории нет в рейтинге?
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Варлампий Варлампий
Ответ Вадим flanec
Может его нет потому же, почему и Лэнса Армстронга.
тогда надо и допингиста-транса Байлс убрать из списка
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statistic5
Ответ Sd Asd
Пеле играл.
ну не основную часть карьеры же
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Isshin88
Что среди спортсменов делает допингист Месси?
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-5
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Shikari
Ответ Лёха выдыхай
Изучи пост внимательнее, все кого ты перечислил есть ниже
зашел на morningconsult - Шумахера нет
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Вадим flanec
Ответ Варлампий Варлампий
Есть довоенный Торп, который бегал из легкой атлетики в бейсбол, взял 2 золота ОИ, но нет иконы американцев в л/а - 9-кратного ОЧ Льюиса Карлуши
Может его нет потому же, почему и Лэнса Армстронга.
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Агалар
как ни одного гея или транса?
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Нога Абелардо
С таким же успехом можно опросить индусов и они признают лучшим индуса
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Кавабунга Шреддоголовый
Такие опросы только среди американских болельщиков и проводить. Объективность высочайшая. Майкл с отрывом у Тома выиграл
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Варлампий Варлампий
Есть довоенный Торп, который бегал из легкой атлетики в бейсбол, взял 2 золота ОИ, но нет иконы американцев в л/а - 9-кратного ОЧ Льюиса Карлуши
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U. M. A. Muhammad
Величайший из спортсменов это Али. Да его результаты не скажем так выдающиеся но он известен абсолютно везде и абсолютно все без хейта восхищаются им. Он сумел добиться такого восхищения благодаря своим ораторским способностям. Именно благодаря ему спортс стал чем то большим чем просто игры. Он пережил любовь и ненависть болельщиков в начале пути. Он отказал Армии США в то время когда это казалось чем то невероятным его лишили всех медалей всех наград но он не отступил от своего пути и сумел вернутся и стать вновь чемпионом. Я с уверенностью могу сказать что миллионы юных мальчиков равнялись и вдохновлялись историей Али. И вообще не совсем правильно в список величайших ставить игроков командных видов спорта (футбол, хоккей, баскетбол, в этих вида спорта может быть лучший только в своём виде спорта)
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-2
-2
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Gaizka Mendieta Zabala
А где Карл Льюис?
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