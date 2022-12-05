Ласо и Сферопулос в списке возможных сменщиков Каташа на посту главного тренера «Маккаби»
Тель-авивский «Маккаби» может отправить в отставку главного тренера Одеда Каташа.
Сообщается, что израильский гранд рассматривает четырех кандидатов на смену Каташу. Первое место в списке занимает экс-главный тренер «Реала» Пабло Ласо. Также не исключен вариант с возвращением в Тель-Авив Янниса Сферопулоса.
На третьем месте Игор Миличич, который вывел Польшу в полуфинал Евробаскета-2022. Замыкает список претендентов аргентинец Серхио Эрнандес.
В последних шести матчах Евролиги у «Маккаби» пять поражений.
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