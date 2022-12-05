Ласо и Сферопулос в списке возможных сменщиков Каташа на посту главного тренера «Маккаби»

Тель-авивский может отправить в отставку главного тренера .

Сообщается, что израильский гранд рассматривает четырех кандидатов на смену Каташу. Первое место в списке занимает экс-главный тренер «Реала» . Также не исключен вариант с возвращением в Тель-Авив Янниса Сферопулоса.

На третьем месте Игор Миличич, который вывел Польшу в полуфинал Евробаскета-2022. Замыкает список претендентов аргентинец Серхио Эрнандес.

В последних шести матчах у «Маккаби» пять поражений.

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