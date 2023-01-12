Пабло Ласо встретится с Федерацией баскетбола Израиля по поводу должности главного тренера сборной

Руководители Федерации баскетбола Израиля планируют встретиться с бывшим главным тренером «Реала» Пабло Лассо в Европе, чтобы убедить его возглавить израильскую сборную, сообщает Walla Sport.

Сообщается, что назначение Ласо поддержал руководитель национальных сборных Израиля Пини Гершон.

55-летний специалист был уволен из «Реала» после того, как перенес сердечный приступ в июне 2022 года. Тренер недавно заявил, что чувствует себя прекрасно и готов к работе.

Ласо привел «Реал» к 22 титулам, включая два титула чемпиона Евролиги и шесть титулов чемпиона ACB.

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