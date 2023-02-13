Loc-Dog, «Отпетые мошенники», Татьяна Буланова и Лев Лещенко выступят на Матче всех звезд Лиги ВТБ
Популярный хип-хоп исполнитель Loc-Dog, группа «Отпетые мошенники», певица Татьяна Буланова и певец Лев Лещенко выступят в качестве артистов на Матче звезд Единой лиги ВТБ.
На мероприятии выступят также другие артисты и представители шоу-бизнеса.
Матч звезд пройдет 19 февраля в Москве на «ВТБ Арене» в формате «Новая школы» против «Старой школы».
Каждый артист будет олицетворять свою эпоху на Матче звезд.
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