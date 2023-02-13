Loc-Dog, «Отпетые мошенники», Татьяна Буланова и Лев Лещенко выступят на Матче всех звезд Лиги ВТБ

Теги светская хроника Единая лига ВТБ Матч всех звезд Единой лиги ВТБ Баскетбол

Популярный хип-хоп исполнитель Loc-Dog, группа «Отпетые мошенники», певица Татьяна Буланова и певец Лев Лещенко выступят в качестве артистов на Матче звезд Единой лиги ВТБ.

На мероприятии выступят также другие артисты и представители шоу-бизнеса.

Матч звезд пройдет 19 февраля в Москве на «ВТБ Арене» в формате «Новая школы» против «Старой школы».

Каждый артист будет олицетворять свою эпоху на Матче звезд. 

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1 комментарий

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ZaharPetrovicUralez
Какие звезды, такие и исполнители
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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