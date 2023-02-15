Марио Хезоня: «Переход в «Панатинаикос» — лучшее решение в моей спортивной жизни»

Форвард « » Марио Хезоня раскритиковал руководство « », за который он провел три сезона (2015-2018), и рассказал, почему он решил вернуться в Европу.

«Мне не нравилось руководство клуба. Мы не могли выиграть чемпионат , это ясно, но мы могли быть более амбициозными, ставить перед собой более высокие цели, смотреть, кто лучше всего играет, и пытаться добиться того, чего мы не достигли в предыдущие годы.

Не хватало амбиций. Я не из тех, кто делает по 40 бросков за матч, или развлекается на скамейке запасных. Я баскетболист, мне нравится побеждать. Все было не так уж плохо, но лето мне нравилось больше, чем сезоны.

Переход в «Панатинаикос» — лучшее решение в моей спортивной жизни. После сезона-2019/20 я вернулся домой и сказал всем, что больше не буду играть в баскетбол. Впервые я ни разу за два месяца не прикоснулся к мячу. В начале ноября я возобновил тренировки, и мне казалось, что я не переставал тренироваться ни на день.

Я понял, что психологическое состояние, имеет такое важное значение, как физическое. Я снова влюбился в баскетбол. « » проявил ко мне интерес, пришло предложение, и я поехал в Афины. Я снова начал чувствовать баскетбол, любить его, помогать партнерам по команде, чувствовать себя важным, побеждать», – рассказал хорват.

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