Марио Хезоня: «Таких условий, как в «Реале», нет даже в НБА»

Новобранец поделился впечатлениями от перехода в команду.

«Я провел напряженное лето в сборной и опоздал на сборы «Реала». Это происходит не впервые, поэтому я готов. Я попал в новую систему с новым тренером и новыми товарищами по команде. Со временем я наберу нужную форму. Не испытываю никакого давления. Просто знаю, чего я могу достичь с этой командой.

«Реал» – отличный клуб, лучший в Европе за все время. Здесь все очень разные, но находятся на одной волне. Наша единственная цель – добиться победы. Футбольная команда, клубная база, условия – такого я никогда не видел, даже в НБА.

Думаю, я нахожусь в оптимальном возрасте. Очень сложно объяснить 20-летнему парню, что для победы нужно сделать многое. Я провел несколько сезонов в и вернулся в Европу, многому научился в и . Это помогло мне достичь того уровня, на котором я сейчас нахожусь», – сказал Хезоня.

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