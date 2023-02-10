«Гризлис» были готовы отдать все пики 1-го раунда за Кевина Дюрэнта

« » с июля был готов предложить все драфт-пики 1-го раунда и обмены пиками за звездного форварда Кевина Дюрэнта, сообщает инсайдер ESPN Зак Лоу.

Однако «Гризлис» отказывались включить в сделку Джа Моранта, и .

В итоге « » отправил Дюрэнта в «Финикс» в рамках четырехсторонней сделки с участием «Милуоки» и «Индианы».

«Мемфис» также предлагал «Торонто» три выбора в первом раунде за О Джи Ануноби.

«Финикс» – чемпион? Что означает обмен Кевина Дюрэнта