«Гризлис» были готовы отдать все пики 1-го раунда за Кевина Дюрэнта
«Мемфис» с июля был готов предложить все драфт-пики 1-го раунда и обмены пиками за звездного форварда Кевина Дюрэнта, сообщает инсайдер ESPN Зак Лоу.
Однако «Гризлис» отказывались включить в сделку Джа Моранта, Десмонда Бэйна и Джарена Джексона.
В итоге «Бруклин» отправил Дюрэнта в «Финикс» в рамках четырехсторонней сделки с участием «Милуоки» и «Индианы».
«Мемфис» также предлагал «Торонто» три выбора в первом раунде за О Джи Ануноби.
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