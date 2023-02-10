«Гризлис» были готовы отдать все пики 1-го раунда за Кевина Дюрэнта

Теги Мемфис Бруклин Финикс НБА Кевин Дюрэнт Джарен Джексон-младший Джа Морэнт Десмонд Бэйн Баскетбол

«Мемфис» с июля был готов предложить все драфт-пики 1-го раунда и обмены пиками за звездного форварда Кевина Дюрэнта, сообщает инсайдер ESPN Зак Лоу.

Однако «Гризлис» отказывались включить в сделку Джа Моранта, Десмонда Бэйна и Джарена Джексона.

В итоге «Бруклин» отправил Дюрэнта в «Финикс» в рамках четырехсторонней сделки с участием «Милуоки» и «Индианы».

«Мемфис» также предлагал «Торонто» три выбора в первом раунде за О Джи Ануноби.

«Финикс» – чемпион? Что означает обмен Кевина Дюрэнта

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3 комментария

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frenemy
Что значит все? Вроде как можно отдавать драфты только на 7 ближайших лет с пропуском через год. То есть максимум 4 пика и свапы. Если Джа, Бэйн и JJJ не хотели отдавать то предложение Санз лучше как ни крути
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fedorbazaykin
Короче, ничего кроме пиков стоящего
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Zloody
Но не отдали
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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