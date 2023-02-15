Патрик Беверли: «Проблемы «Лейкерс» не связаны с баскетболом»

Теги Лейкерс НБА Патрик Беверли Баскетбол

Экс-разыгрывающий «Лейкерс» Патрик Беверли поделился своим мнением о нестабильном выступлении калифорнийской команды в текущем сезоне.

«Там не баскетбольные причины. Дело не в баскетболе. Не в баскетболе. Там было другое дерьмо. Но такое, которое не так легко выявить и разобраться с ним. Ну то есть, то оно есть, то нет. Немного тут, немного там.

Иногда вайб был правильный, иногда нет. Нестабильный вайб ведет к нестабильной игре», – заявил Беверли.

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15 комментариев

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Ola BP
Ответ Алексааандр
проблема Вонеля в том, что ему не давали право голоса, сколько было разговоров о Рассе и его выходе со скамьи. Хэму дали карт-бланш. Самое главное что он сделал, на данный момент (если мы не берём во внимание последнюю игру ЛАЛ), так это заставил играть Дэвиса под кольцом, а не творить херню, которая была при Вогеле, где Энтони просто с ужасным процентом атаковал со средней и дальней дистанции, под кольцо даже не лез
Хэм делает ещё большую дичь.
Выпустить в начале четвёртой четверти маленькую пятёрку при равном счёте и проиграть на глухо щит? Пожалуйста.
Вогель часто тупил с тайменгом замен и тайм-аутов. Когда нужны корректировки, то он был пассивен.
А Хэм наоборот - слишком много нелепой инициативы.
Баскетбол ближе к хоккею чем к футболу в плане тактики. А Хэм пытается это исправить и побыть новатором.
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quznez
Если бы я всё назвал, чем я располагаю, да вы бы рыдали здесь, и с кого спросить, я вас спрашиваю? Эти там, те тут, а тех до сих пор никто ни раз, команда на ноги встаёт — на другое ложится. Да это, я ничего больше говорить не буду, а то опять чего-нибудь скажу.
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noke
Ответ Свежий
Это лучшее интервью, что я читал за последнее время!
На самом деле. Здесь всё сказано и довольно прозрачно.
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Starkom
Его же отчислили. Играть не надо, пока команду не найдёт. Можно спокойно расслабиться. С различными веществами.
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lexakarabut
Опять иллюминаты
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ryy
Вайб?
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AEZAKMI228
Ответ 6LACK
Беверли так хочет казаться альфа, но поносит каждый свой бывший клуб
миньку не позорил
+2
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Basil Devents
Просто о сложном...
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AltayDimacho
"Дело не в баскетболе. Не в баскетболе. Там было другое де..мо" - это де..мо по имени Джэймс, ЛеБрон Джэймс.
+2
-4
-2
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lecter666_destiny
Дело не в баскетболе это точно, в него то они не особо умеют играть...
+2
-3
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Свежий
Это лучшее интервью, что я читал за последнее время!
+10
-1
+9
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Алексааандр
Ответ Мурзин Ринат
Лучше бы Вогеля оставили, а то похоже эта пацанская и братская тема не работает, Хэм как ассистент может и может наладить отношения, но никак как главный тренер
проблема Вонеля в том, что ему не давали право голоса, сколько было разговоров о Рассе и его выходе со скамьи. Хэму дали карт-бланш. Самое главное что он сделал, на данный момент (если мы не берём во внимание последнюю игру ЛАЛ), так это заставил играть Дэвиса под кольцом, а не творить херню, которая была при Вогеле, где Энтони просто с ужасным процентом атаковал со средней и дальней дистанции, под кольцо даже не лез
+2
0
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6LACK
Беверли так хочет казаться альфа, но поносит каждый свой бывший клуб
0
-1
-1
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Мурзин Ринат
Лучше бы Вогеля оставили, а то похоже эта пацанская и братская тема не работает, Хэм как ассистент может и может наладить отношения, но никак как главный тренер
+4
-4
0
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boller_73
Ну прям кринж какой-то, ей Богу
+2
-1
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