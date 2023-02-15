Экс-разыгрывающий «Лейкерс» поделился своим мнением о нестабильном выступлении калифорнийской команды в текущем сезоне.

«Там не баскетбольные причины. Дело не в баскетболе. Не в баскетболе. Там было другое дерьмо. Но такое, которое не так легко выявить и разобраться с ним. Ну то есть, то оно есть, то нет. Немного тут, немного там.

Иногда вайб был правильный, иногда нет. Нестабильный вайб ведет к нестабильной игре», – заявил Беверли.

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