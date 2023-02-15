Патрик Беверли: «Проблемы «Лейкерс» не связаны с баскетболом»
Экс-разыгрывающий «Лейкерс» Патрик Беверли поделился своим мнением о нестабильном выступлении калифорнийской команды в текущем сезоне.
«Там не баскетбольные причины. Дело не в баскетболе. Не в баскетболе. Там было другое дерьмо. Но такое, которое не так легко выявить и разобраться с ним. Ну то есть, то оно есть, то нет. Немного тут, немного там.
Иногда вайб был правильный, иногда нет. Нестабильный вайб ведет к нестабильной игре», – заявил Беверли.
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Выпустить в начале четвёртой четверти маленькую пятёрку при равном счёте и проиграть на глухо щит? Пожалуйста.
Вогель часто тупил с тайменгом замен и тайм-аутов. Когда нужны корректировки, то он был пассивен.
А Хэм наоборот - слишком много нелепой инициативы.
Баскетбол ближе к хоккею чем к футболу в плане тактики. А Хэм пытается это исправить и побыть новатором.