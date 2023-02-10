«Лейкерс» сэкономили 8,6 млн долларов благодаря обмену Патрика Беверли

Теги Лейкерс Орландо НБА Патрик Беверли Мо Бамба Баскетбол

«Лейкерс» договорились об обмене разыгрывающего Патрика Беверли в «Орландо» на центрового Мо Бамбу.

«Лейкерс» сэкономили 8,6 млн долларов благодаря трейду Беверли. Налоговая выплата клуба сократилась с 45 миллионов до отметки 36,4 миллиона.

В этой же сделке «озерники» получили торговое исключение на 2,7 миллиона.

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5 комментариев

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Cash_flow
Ответ mqh9pzrxgf
Будет смысл если в плов пройдут, иначе фиаско это
Lakers сэкономили на количестве матчей в сезоне, не попадя в плей-офф 👍🏼
+1
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+1
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Mr.BadGuy
Лейкерс бедная организация, приходится на всем экономить.
+3
0
+3
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Сергей Пузанков
Ответ mqh9pzrxgf
Будет смысл если в плов пройдут, иначе фиаско это
Да почему же, если не пройдут в плов, значит останутся там же, где и сейчас, только денег сэкономят. Фиаско было бы если бы они заплатили больше, а получили меньше.
+2
0
+2
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mqh9pzrxgf
Будет смысл если в плов пройдут, иначе фиаско это
+4
-1
+3
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cruyff14@bk.ru
Стоило ли оно того?
+4
0
+4
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