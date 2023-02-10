«Лейкерс» сэкономили 8,6 млн долларов благодаря обмену Патрика Беверли
«Лейкерс» договорились об обмене разыгрывающего Патрика Беверли в «Орландо» на центрового Мо Бамбу.
«Лейкерс» сэкономили 8,6 млн долларов благодаря трейду Беверли. Налоговая выплата клуба сократилась с 45 миллионов до отметки 36,4 миллиона.
В этой же сделке «озерники» получили торговое исключение на 2,7 миллиона.
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