«Лейкерс» сэкономили 8,6 млн долларов благодаря обмену Патрика Беверли

« » договорились об обмене разыгрывающего в « » на центрового .

«Лейкерс» сэкономили 8,6 млн долларов благодаря трейду Беверли. Налоговая выплата клуба сократилась с 45 миллионов до отметки 36,4 миллиона.

В этой же сделке «озерники» получили торговое исключение на 2,7 миллиона.

«Династия» кексиков исчерпала себя. Супертрио Дюрэнт-Ирвинг-Харден – это 1 выигранная серия за 4 года и 100500 нелепостей

💣💣💣 Дюрэнт – в «Финиксе»! Уэстбрука обменяли на Д’Анджело Расселла! Жара в последний день обменов в НБА