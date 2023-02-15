Лидер « » после победы над « » (131:125 ОТ) заявил, что не придает особого значения борьбе за первенство в Восточной конференции по итогам регулярного чемпионата.

«Бакс» продлили успешную серию до отметки «11» и отстают от лидирующих «Селтикс» на одну победу, имея игру в запасе.

«Меня волнует качество игры, а не место в турнирной таблице. Если мы финишируем первыми, хорошо. Если останемся вторыми, отлично. Если мы закончим третьими, без проблем. Это и правда не имеет значения. Важно подготовить себя к тому, что для победы в чемпионате необходимо побеждать сильных соперников.

Никто не собирается дарить вам чемпионский титул. Надо работать и заслужить это. Легко не будет», – заявил грек.

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