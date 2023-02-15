Яннис Адетокумбо: «Меня волнует качество игры, а не место в турнирной таблице»

Теги Бостон Милуоки НБА Яннис Адетокумбо Баскетбол

Лидер «Милуоки» Яннис Адетокумбо после победы над «Бостоном» (131:125 ОТ) заявил, что не придает особого значения борьбе за первенство в Восточной конференции по итогам регулярного чемпионата.

«Бакс» продлили успешную серию до отметки «11» и отстают от лидирующих «Селтикс» на одну победу, имея игру в запасе.

«Меня волнует качество игры, а не место в турнирной таблице. Если мы финишируем первыми, хорошо. Если останемся вторыми, отлично. Если мы закончим третьими, без проблем. Это и правда не имеет значения. Важно подготовить себя к тому, что для победы в чемпионате необходимо побеждать сильных соперников.

Никто не собирается дарить вам чемпионский титул. Надо работать и заслужить это. Легко не будет», – заявил грек.

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2 комментария

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Light Yagami
Та травма в серии с хоукс до сих пор сказывается. Думаю, убьёт себе колени окончательно в ближайшие 2-3 сезона, т. к. стиль игры он менять не собирается.
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-3
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-MJ-
Грек молодец! В этом сезоне "улучшил" все свои статистические показатели, кроме поинтсов... А значит и качество игры выросло!
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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