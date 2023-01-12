Разыгрывающий « » стал автором необычного попадания в матче с «Хоукс» (114:105).

В третьей четверти Холидэй забросил с обратной стороны щита.

В активе Дрю 27 очков, 4 подбора и 5 передач при 10 из 21 с игры.

У Абдул-Джаббара камео в «Достать ножи». Его кинокарьера поражает: дрался с Брюсом Ли, сотрудничал с Деппом и пугал в клипе Linkin Park

Пирамида величайших празднований НБА. Кажется, ничего столь же культового, как «большие шары», так и не родилось