Дрю Холидэй совершил точный бросок с обратной стороны щита

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Разыгрывающий «Милуоки» Дрю Холидэй стал автором необычного попадания в матче с «Хоукс» (114:105).

В третьей четверти Холидэй забросил с обратной стороны щита.

В активе Дрю 27 очков, 4 подбора и 5 передач при 10 из 21 с игры.

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