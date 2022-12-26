Лидер « » помог команде добиться крупной победы в рождественском матче с «Милуоки» (139:118).

Тейтум набрал 41 очко (14 из 22 с игры, 10 из 10 с линии), а также 7 подборов, 5 передач и 3 перехвата за 36 минут.

В третьей четверти, по ходу которой «Селтикс» с минимального преимущества создали отрыв 100:86, Джейсон записал на свой счет 20 очков.

«Бостон» (24-10) после серии неудачных матчей вернулся на 1-е место в лиге, « » (22-11) на 2-й строчке.

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