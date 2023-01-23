Джейсон Тейтум – о возможной операции на запястье: «Примем решение, когда закончится сезон»

Теги травмы Бостон НБА Джейсон Тейтум Баскетбол

Форвард «Бостона» Джейсон Тейтум заявил, что летом ему может потребоваться операция на левом запястье.

«Может быть. Я не хочу говорить «да» и не хочу говорить «нет». Мы примем решение, когда закончится сезон», – сказал Тейтум репортеру Бобби Мэннингу.

Звездного баскетболиста снова беспокоит боль в левом запястье, из-за повреждения которого он испытывал проблемы в плей-офф НБА-2022.

Травмы по-прежнему играют ключевую роль в НБА. Но сокращать регулярку не стоит

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2 комментария

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mqh9pzrxgf
Ответ skreamer
Блин, он ещё и в этом ПО будет с больным запястьем играть :( Да что ж такое-то (
Рекорд по потерям побить хочет
0
-4
-4
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
skreamer
Блин, он ещё и в этом ПО будет с больным запястьем играть :( Да что ж такое-то (
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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