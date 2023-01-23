Джейсон Тейтум – о возможной операции на запястье: «Примем решение, когда закончится сезон»

Форвард « » заявил, что летом ему может потребоваться операция на левом запястье.

«Может быть. Я не хочу говорить «да» и не хочу говорить «нет». Мы примем решение, когда закончится сезон», – сказал Тейтум репортеру Бобби Мэннингу.

Звездного баскетболиста снова беспокоит боль в левом запястье, из-за повреждения которого он испытывал проблемы в плей-офф НБА-2022.

Травмы по-прежнему играют ключевую роль в НБА. Но сокращать регулярку не стоит