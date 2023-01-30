Эксперт: «Нетс» придется добавить драфт-пики, чтобы обменять Бена Симмонса»

Теги возможные переходы Даллас Бруклин Филадельфия НБА Давис Бертанс Тобайас Харрис Тим Хардуэй-младший Бен Симмонс Баскетбол

По словам эксперта The Athletic Джона Холлинджера, ценность разыгрывающего «Бруклина» Бена Симмонса на рынке существенно упала.

«Что касается обмена Симмонса, желаю удачи. «Нетс» придется добавить драфт-пики, а не получить их.

Я просто не вижу команды, где Симмонс сейчас был бы полезен. И ситуация не изменится, если только Симмонс не начнет играть лучше или другой игрок с огромным контрактом не начнет играть так плохо, чтобы его можно было бы обменять на Симмонса.

Хотя, должен признать, было бы забавно увидеть обмен Симмонса на Тобайаса Харриса обратно в «Филадельфию». А вы бы обменяли Симмонса в «Даллас» на Дависа Бертанса и Тима Хардуэя-младшего?» – пишет Холлиджер.

Хорошие новости для Бена Симмонса – в НБА все еще можно выжить без броска. Но надо защищаться

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3 комментария

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maryat
Чтобы обменять Бена в сделку надо включать Ирвинга и, возможно, Дюранта
+1
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-1
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Tim Timson
Представляю лицо Дока, когда Мори ему вернёт Бена и новости на Фила ТВ что бак вернулся мусорный)
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+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Tim Timson
Троллинг зачётный))
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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