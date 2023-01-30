Эксперт: «Нетс» придется добавить драфт-пики, чтобы обменять Бена Симмонса»

По словам эксперта The Athletic Джона Холлинджера, ценность разыгрывающего « » Бена Симмонса на рынке существенно упала.

«Что касается обмена Симмонса, желаю удачи. «Нетс» придется добавить драфт-пики, а не получить их.

Я просто не вижу команды, где Симмонс сейчас был бы полезен. И ситуация не изменится, если только Симмонс не начнет играть лучше или другой игрок с огромным контрактом не начнет играть так плохо, чтобы его можно было бы обменять на Симмонса.

Хотя, должен признать, было бы забавно увидеть обмен Симмонса на обратно в «Филадельфию». А вы бы обменяли Симмонса в « » на и Тима Хардуэя-младшего?» – пишет Холлиджер.

Хорошие новости для Бена Симмонса – в НБА все еще можно выжить без броска. Но надо защищаться