Дэмиан Лиллард намерен принять участие в конкурсе трехочковых

Теги Портленд НБА Матч всех звезд НБА Дэмиан Лиллард Баскетбол

Разыгрывающий «Портленда» Дэмиан Лиллард намерен принять участие в конкурсе трехочковых на Уик-энде всех звезд НБА-2023 в Солт-Лейк-Сити, сообщает инсайдер Bleacher Report Крис Хэйнс.

32-летний лидер «Блэйзерс» в нынешнем сезоне реализовал 161 из 433 из-за дуги (37,2 процента).

Конкурс пройдет в рамках субботней программы Уик-энда всех звезд 18 февраля на «Вивинт-арене».

Пирамида величайших празднований НБА. Кажется, ничего столь же культового, как «большие шары», так и не родилось

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7 комментариев

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...Quo Vadis...
У Мюррея (из Сакраменто) трёхи никак к 50% стремятся. )

А вообще:

Хилд
Матурин
Лиллард
Карри
Карри
Миддлтон
Ватанабе/Томпсон
Ирвинг
Харден
Янг
Марканнен
Бил/Богданович(Детройт)/Брансон/Рассел(Миннесота)

Интересно бы было.)

Если добавить условного Дорта (да и ещё есть варианты), будут и все 16.)
+1
0
+1
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ygcn5c2ty9
Ответ ...Quo Vadis...
В последние годы, наверное, конкурс 3-х - самое интересное из всего уик-энда. Матч новичков ещё.)
да) и выбор состава сам на ол стар
+2
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+2
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...Quo Vadis...
Ответ ygcn5c2ty9
3-очковый контест даже как-будто интересный будет, особенно в сравнении с данками
В последние годы, наверное, конкурс 3-х - самое интересное из всего уик-энда.

Матч новичков ещё.)
+7
-1
+6
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...Quo Vadis...
Хороший конкурс намечается.
0
-1
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ygcn5c2ty9
3-очковый контест даже как-будто интересный будет, особенно в сравнении с данками
+3
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Mozazi
Давай уже наконец, пора. Хоть какой то приз затащишь)
0
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Томас Валька
Лучше бы намеревался сыграть в плей-офф
0
-2
-2
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