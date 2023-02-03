Дэмиан Лиллард намерен принять участие в конкурсе трехочковых

Разыгрывающий « » намерен принять участие в конкурсе трехочковых на Уик-энде всех звезд НБА-2023 в Солт-Лейк-Сити, сообщает инсайдер Bleacher Report Крис Хэйнс.

32-летний лидер «Блэйзерс» в нынешнем сезоне реализовал 161 из 433 из-за дуги (37,2 процента).

Конкурс пройдет в рамках субботней программы Уик-энда всех звезд 18 февраля на «Вивинт-арене».

Пирамида величайших празднований НБА. Кажется, ничего столь же культового, как «большие шары», так и не родилось