Дэмиан Лиллард намерен принять участие в конкурсе трехочковых
Разыгрывающий «Портленда» Дэмиан Лиллард намерен принять участие в конкурсе трехочковых на Уик-энде всех звезд НБА-2023 в Солт-Лейк-Сити, сообщает инсайдер Bleacher Report Крис Хэйнс.
32-летний лидер «Блэйзерс» в нынешнем сезоне реализовал 161 из 433 из-за дуги (37,2 процента).
Конкурс пройдет в рамках субботней программы Уик-энда всех звезд 18 февраля на «Вивинт-арене».
Пирамида величайших празднований НБА. Кажется, ничего столь же культового, как «большие шары», так и не родилось
А вообще:
Хилд
Матурин
Лиллард
Карри
Карри
Миддлтон
Ватанабе/Томпсон
Ирвинг
Харден
Янг
Марканнен
Бил/Богданович(Детройт)/Брансон/Рассел(Миннесота)
Интересно бы было.)
Если добавить условного Дорта (да и ещё есть варианты), будут и все 16.)
Матч новичков ещё.)