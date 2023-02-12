Яннис Адетокумбо: «В Евролиге в основном слежу за «Фенербахче» и «Олимпиакосом»

Лидер «Милуоки» назвал европейские клубы, за которыми он чаще всего наблюдает.

, младший брат Янниса, в нынешнем сезоне выступает за турецкий «Фенербахче», который с результатом 14-9 занимает пятое место в .

«Я стараюсь следить за Евролигой, насколько мой график позволяет мне это делать. Я очень рад, что Костас принял решение перейти в одну из самых сильных команд Евролиги прямо сейчас. Он помогает « » добиваться побед. « » играет великолепно. В основном я слежу за этими двумя командами. «Панатинаикос» – хорошая команда, но я не уверен, что они выйдут в «Финал четырех», – сказал Адетокумбо.

Как похорошел Милуоки при Яннисе! «Бакс» были самым дешевым клубом лиги, а теперь на грека молятся местные (58 млн за плей-офф, как с куста)