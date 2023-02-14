Игроки ЦСКА ответили на забавные вопросы и выяснили, кто является MVP раздевалки
ЦСКА выпустил новый видеосюжет, в котором игроки выяснили, кто настоящий MVP армейской раздевалки.
«Игроки столичного клуба рассказали, кто в команде хуже всех одевается, кто больше всех потеет на тренировке, у кого самая классная музыка, и, конечно же, кто главный стиляга команды», – говорится в аннотации к видео.
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