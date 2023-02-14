Сергей Тараканов: «У Руженцева есть все, чтобы стать железным игроком основы ЦСКА на годы»

Теги ЦСКА Сергей Тараканов Единая лига ВТБ Антон Астапкович Самсон Руженцев Баскетбол

Олимпийский чемпион, баскетбольный агент Сергей Тараканов поделился мнением об игре баскетболистов ЦСКА Антона Астапковича и Самсона Руженцева.

«Антон – баскетболист, который хочет действовать креативно. Но все владения в ЦСКА заняли Швед, Уэйр и Мур. На мой взгляд, он должен играть больше. Хотя я лицо заинтересованное (Тараканов является агентом Астапковича – прим. Sports.ru), но не только из-за этого. Рассчитываю, что Астапкович вернется к ситуации, как он выступал на Суперкубке. Много создавал, у них была отличная связка с Николой Милутиновым. Хочется пожелать ему больше игрового времени. И чтобы было право на ошибку, право на созидание.

В серьезных играх мы Руженцева пока не видим, но ясно, что в ЦСКА дают ему карт-бланш, связывают с ним большие надежды. Совершенно точно армейцы делают на него ставку. У него есть все, чтобы стать железным игроком основы на годы. Отличные физические данные, баскетбольное мышление, уверенность в себе. Руженцев может быть вторым-третьим номером с богатым атакующим арсеналом. У парня все впереди», – сказал Тараканов.

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