Сергей Тараканов: «У Руженцева есть все, чтобы стать железным игроком основы ЦСКА на годы»

Олимпийский чемпион, баскетбольный агент поделился мнением об игре баскетболистов ЦСКА Антона Астапковича и .

«Антон – баскетболист, который хочет действовать креативно. Но все владения в ЦСКА заняли Швед, Уэйр и Мур. На мой взгляд, он должен играть больше. Хотя я лицо заинтересованное (Тараканов является агентом Астапковича – прим. Sports.ru), но не только из-за этого. Рассчитываю, что Астапкович вернется к ситуации, как он выступал на Суперкубке. Много создавал, у них была отличная связка с Николой Милутиновым. Хочется пожелать ему больше игрового времени. И чтобы было право на ошибку, право на созидание.

В серьезных играх мы Руженцева пока не видим, но ясно, что в ЦСКА дают ему карт-бланш, связывают с ним большие надежды. Совершенно точно армейцы делают на него ставку. У него есть все, чтобы стать железным игроком основы на годы. Отличные физические данные, баскетбольное мышление, уверенность в себе. Руженцев может быть вторым-третьим номером с богатым атакующим арсеналом. У парня все впереди», – сказал Тараканов.

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