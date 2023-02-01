Алексей Швед: «Василий Карасев очень хорошо подходит МБА»

Лидер ЦСКА Алексей Швед отдал должное главному тренеру МБА Василию Карасеву. В воскресенье армейцы обыграли новичка лиги ВТБ со счетом 94:70.

«Ребята хорошо играли, первую половину держались, разница была 12-13 очков. В этой команде много хороших игроков, все стараются. Тренер подходит команде. Он классно начал сезон. Никто не ожидал, что команда будет на таком месте и будет показывать отличный баскетбол. Они обыграли «Зенит» и в принципе идут хорошо.

Я считаю, что реально очень хорошо подходит. Он часто работает с молодыми игроками – взять тот же «Триумф» или «Зенит» – играет в быстрый баскетбол и показывает хорошие результаты», – сказал Швед во влоге бывшего игрока МБА Виктору Павленко.

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