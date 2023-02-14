«Сан-Антонио» повторил клубный антирекорд, проиграв 13 раз подряд
«Сан-Антонио» в понедельник потерпел поражение от «Кливленда» со счетом 109:117.
«Сперс» повторили клубный антирекорд, проиграв 13 раз подряд.
Неудачная серия «Сан-Антонио» началась во встрече с «Клипперс» 20 января. Техасцы идут 14-ми на Западе (14-44).
«Сперс» ранее проигрывали 13 матчей подряд в сезоне-88/89. Та серия также достигла отметки «13» после поражения в Кливленде (2 марта 1989 года).
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