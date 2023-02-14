«Сан-Антонио» повторил клубный антирекорд, проиграв 13 раз подряд

Теги Кливленд Сан-Антонио НБА Баскетбол

«Сан-Антонио» в понедельник потерпел поражение от «Кливленда» со счетом 109:117.

«Сперс» повторили клубный антирекорд, проиграв 13 раз подряд.

Неудачная серия «Сан-Антонио» началась во встрече с «Клипперс» 20 января. Техасцы идут 14-ми на Западе (14-44).

«Сперс» ранее проигрывали 13 матчей подряд в сезоне-88/89. Та серия также достигла отметки «13» после поражения в Кливленде (2 марта 1989 года).

Неуклюжие мультяшные ботинки за 350 долларов – обувь-мем, которую уже носит звезда НБА

Матчи могли прервать собака или похороны: Василий Прокофьев пылил в Мексике и Эквадоре, а сейчас развивает игроков МБА

Материалы по теме

5 комментариев

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Мурзин Ринат
Ответ Anna Tulaleva
Венбаньяма, мы идем
Похоже слух о том, что Вемби обещали СаС или Шарлотт правдив, иначе никак не могу объяснить почему Юта и Окс окончательно забили сливать, и продолжают выигрывать
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
scorp19
В итоге хрен им, а не первый пик.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Mon Tag
Так ведь серия не неудачная, а очень даже удачная
+6
0
+6
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Anna Tulaleva
Венбаньяма, мы идем
+8
0
+8
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
FrankieWild
бывает
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий