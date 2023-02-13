Малик Роуз – о Межконтинентальном кубке: «Больше всего удивило, как сильно здесь изменилась игра»

Двукратный чемпион НБА в составе «Сан-Антонио», ныне вице-президент НБА Малик Роуз поделился впечатлениями от Межконтинентального кубка , который завершился победой испанского « ».

«Больше всего удивило, как сильно изменилась игра с тех пор, как я был здесь в последний раз.

Они играют в американском стиле. Очень захватывающий баскетбол, быстрые атаки, много трехочковых. А эта атмосфера, черт возьми, не хуже, чем в НБА. Много энергии. Это было захватывающе», – сказал Роуз.

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