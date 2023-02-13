«Тенерифе» в третий раз стал обладателем Межконтинентального кубка

Теги результаты ФИБА Тенерифе Межконтинентальный кубок Лига чемпионов Сан-Паулу Баскетбол

Испанский «Тенерифе» в третий раз стал обладателем Межконтинентального кубка ФИБА.

В финальном противостоянии победителей европейской и американской Лиги чемпионов «Тенерифе» взял верх над бразильским «Сан-Паулу» –  89:68 (25:19, 18:16, 22:18, 24:15).

«Тенерифе» ранее выигрывал трофей а 2017 и 2020 годах.

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