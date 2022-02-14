Межконтинентальный кубок ФИБА-2022. В финале «Фламенго» победил «Сан-Пабло Бургос», в матче за 3-е место «Лейкленд» разгромил «Замалек»

Бразильский клуб «Фламенго» стал победителем Межконтинентального кубка ФИБА, который прошел на арене Hassan Moustafa Sports Hall в Каире.

В финале турнира победитель Лиги чемпионов Америки разобрался с победителем Лиги чемпионов ФИБА испанским «Сан-Пабло Бургос». Мексиканец Лукас Мартинес был признан MVP матча.

В матче за 3-е место чемпион G-лиги НБА «Лейкленд» (фарм-клуб «Орландо») разгромил хозяина турнира египетский «Замалек».

Межконтинентальный кубок ФИБА

Египет, Каир

Матч за 3-е место

Замалек Египет — Лейкленд Мэджик США – 78:113 (21:30, 22:33, 14:20, 21:30)

ЗАМАЛЕК: Соса (18), Эльмекави (14 + 7 подборов).

ЛЕЙКЛЕНД: Гравет (22 + 6 передач), Даутин (21 + 11 передач), Тимма (16 + 6 подборов).

13 февраля. 22.00

Финал

Сан-Пабло Бургос Испания— Фламенго Бразилия – 62:75 (12:25, 17:20, 20:20, 13:10)

БУРГОС: Бените (14).

: Оливинья (17), Мартинес (15).

14 февраля. 1.00

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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