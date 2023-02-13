Микэл Бриджес получил прозвище «Бруклин Бриджес» после обмена в «Нетс»

Теги Бруклин НБА болельщики Микэл Бриджес Баскетбол

Форвард Микэл Бриджес получил прозвище «Бруклин Бриджес» после обмена в «Нетс» перед дедлайном.

Бруклинский мост (Бруклин бридж) – соединительная магистраль между Бруклином и Манхэттеном, одна из главных достопримечательностей Нью-Йорка.

Болельщики «Нетс» скандировали прозвище экс-игрока «Санз» после дебюта игрока в Бруклине.

«Мне нравится. После обмена я слышал, как все начали говорить «Бруклин Бриджес», так что сразу понял, что теперь это мое новое прозвище.

Мне нравится. Оно классное. Когда болельщики скандировали, было здорово», – сказал Бриджес.

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3 комментария

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Caraxes
Как же он располагает к себе)
Нетс в его лице получили игрока Франшизы, который будет таким вот Мидлтоном для Янисса. Осталось Янисса найти😅
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Daff Rogers
Думаю он в Бруклине надолго
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Mr.BadGuy
Сейчас выйдет Мостовой и скажет, что в честь него назвали все мосты на Москве-реке
+8
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+8
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