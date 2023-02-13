Форвард Микэл Бриджес получил прозвище «Бруклин Бриджес» после обмена в «Нетс» перед дедлайном.

Бруклинский мост (Бруклин бридж) – соединительная магистраль между Бруклином и Манхэттеном, одна из главных достопримечательностей Нью-Йорка.

Болельщики «Нетс» скандировали прозвище экс-игрока «Санз» после дебюта игрока в Бруклине.

«Мне нравится. После обмена я слышал, как все начали говорить «Бруклин Бриджес», так что сразу понял, что теперь это мое новое прозвище.

Мне нравится. Оно классное. Когда болельщики скандировали, было здорово», – сказал Бриджес.

Гонка новичков НБА: главная мухобойка лиги, много веселых забивал и Банкеро!

Обмен «Уорриорз» – под угрозой отмены. Кто еще может пострадать из-за незалеченных брюшных мышц Пэйтона?