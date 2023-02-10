Вышел трейлер фильма «Air» о сотрудничестве Nike с Майклом Джорданом

Теги Майкл Джордан НБА видео Nike Бен Аффлек кино Баскетбол

Студия MGM представила первый трейлер спортивной драмеди «Air», рассказывающей о сотрудничестве бренда Nike с легендой НБА Майклом Джорданом.

Премьера в кинотеатрах США состоится 5 апреля 2023 года. Режиссером и исполнителем одной из ролей выступил лауреат «Оскара» Бен Аффлек.

В картине также снялись: Мэтт Дэймон, Джейсон Бэйтман, Виола Дэвис, Марлон Уайанс и Крис Такер. Сценарий был написан дебютантом Алексом Конвери.

По сюжету, действие происходит в середине 1980-х: Nike переживает не лучшие времена, поэтому менеджер по маркетингу Сонни Вакаро (Мэтт Дэймон) решает полностью изменить концепцию и убеждает Джордана подписать контракт, что в итоге принесло бренду всемирную известность.

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5 комментариев

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Илья Капышев
говорим Аффлек, подразумеваем Деймон)
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lavandil
трейлер огонь!
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Kanonir152
Аффлек и Деймон снова в одном фильме, да еще и про Air Jordan) Мне уже нравится
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dem
Нам это не надо!
У нас Чебурашка есть, как раз ещё самый разгар проката будет.
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carmelo hot sause
Класс! Поскорее бы глянуть
+5
0
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