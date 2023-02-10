Вышел трейлер фильма «Air» о сотрудничестве Nike с Майклом Джорданом
Студия MGM представила первый трейлер спортивной драмеди «Air», рассказывающей о сотрудничестве бренда Nike с легендой НБА Майклом Джорданом.
Премьера в кинотеатрах США состоится 5 апреля 2023 года. Режиссером и исполнителем одной из ролей выступил лауреат «Оскара» Бен Аффлек.
В картине также снялись: Мэтт Дэймон, Джейсон Бэйтман, Виола Дэвис, Марлон Уайанс и Крис Такер. Сценарий был написан дебютантом Алексом Конвери.
По сюжету, действие происходит в середине 1980-х: Nike переживает не лучшие времена, поэтому менеджер по маркетингу Сонни Вакаро (Мэтт Дэймон) решает полностью изменить концепцию и убеждает Джордана подписать контракт, что в итоге принесло бренду всемирную известность.
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