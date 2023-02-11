Майк Мускала выбрал номер 57 в «Селтикс» в память о матери

Теги Лэрри Берд Бостон Голден Стэйт Хилтон Армстронг НБА Оклахома-Сити Седрик Максвелл Майк Мускала Баскетбол

Новобранец «Бостона» Майк Мускала выбрал игровой номер в честь своей матери, которая родилась в 1957 году и скончалась в сентябре 2022 года. Центровой, перешедший из «Оклахомы» перед дедлайном, будет носить номер 57.

Мускала – второй игрок в истории НБА, выступающий под номером 57. Первым был центровой Хилтон Армстронг, который в 2014 году провел несколько матчей за «Голден Стэйт» с этим номером на спине.

Прежние номера Мускалы 33 и 31 выведены «Селтикс» из обращения в честь Лэрри Берда и Седрика Максвелла соответственно. Всего в клубе выведено 23 номера.

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