Джоэл Боломбой и Тарик Блэк из «Олимпиакоса» стали жертвами ограбления

Баскетболисты « » и Джоэль Боломбой стал жертвами афинских воров.

Рано утром в понедельник неизвестные ограбили припаркованный в центре Афин автомобиль. Машина принадлежала одному из игроков.

Злоумышленники забрали личные вещи Блэка и , включая проездные документы, паспорта и рюкзаки.

Игроки греческого клуба обратились в полицию. Соответствующий отдел проводит расследование для установления виновных.

На этой неделе «Олимпиакос» отправится в Ираклион, где пройдут матчи Кубка Греции.

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