Джоэл Боломбой и Тарик Блэк из «Олимпиакоса» стали жертвами ограбления
Баскетболисты «Олимпиакоса» Тарик Блэк и Джоэль Боломбой стал жертвами афинских воров.
Рано утром в понедельник неизвестные ограбили припаркованный в центре Афин автомобиль. Машина принадлежала одному из игроков.
Злоумышленники забрали личные вещи Блэка и Боломбоя, включая проездные документы, паспорта и рюкзаки.
Игроки греческого клуба обратились в полицию. Соответствующий отдел проводит расследование для установления виновных.
На этой неделе «Олимпиакос» отправится в Ираклион, где пройдут матчи Кубка Греции.
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