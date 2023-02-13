Джоэл Боломбой и Тарик Блэк из «Олимпиакоса» стали жертвами ограбления

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Баскетболисты «Олимпиакоса» Тарик Блэк и Джоэль Боломбой стал жертвами афинских воров.

Рано утром в понедельник неизвестные ограбили припаркованный в центре Афин автомобиль. Машина принадлежала одному из игроков.

Злоумышленники забрали личные вещи Блэка и Боломбоя, включая проездные документы, паспорта и рюкзаки.

Игроки греческого клуба обратились в полицию. Соответствующий отдел проводит расследование для установления виновных.

На этой неделе «Олимпиакос» отправится в Ираклион, где пройдут матчи Кубка Греции.

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