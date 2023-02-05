Матч «Лаврион» – «Олимпиакос» перенесен из-за протекающей крыши
Матч чемпионата Греции между «Лаврионом» и «Олимпиакосом» был перенесен из-за протекающей крыши арены после недавнего дождя.
Матч должен был состояться в воскресенье в 16:45 по московскому времени.
Команды не вышли на разминку из-за воды на паркете. Лига приняла решение отложить встречу.
Примечательно, что на следующей неделе «Олимпиакос» должен сыграть против «Ионикоса» на этой же арене.
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