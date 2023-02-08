Болельщики «Лейкерс» освистали Джо Байдена

Болельщики « » освистали президента США Джо Байдена, который поздравил суперзвезду с тем, что тот стал лучшим бомбардиром в истории НБА.

Речь Байдена показали на большом экране во время матча «Лейкерс» – «Оклахома» (130:133), когда Джеймс забросил исторический мяч и превзошел рекорд Карима Абдул-Джаббара по количеству очков за карьеру.

Леброн побил рекорд НБА по очкам! Исторический бросок и личные поздравления от Карима Абдул-Джаббара

Какие рекорды Леброн будет бить дальше? Следующие мишени – Джордан, Мэджик и Шак

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В 38 лет Леброн побил «вечный» рекорд Карима по очкам. А кем были другие суперзвезды в его возрасте?

Леброн пришел к рекорду благодаря нечеловеческому здоровью. Мы подсчитали его травмы за 20 лет, лишь одна – серьезная