Болельщики «Лейкерс» освистали Джо Байдена

Теги Леброн Джеймс Лейкерс НБА видео болельщики Политика Джо Байден Баскетбол

Болельщики «Лейкерс» освистали президента США Джо Байдена, который поздравил суперзвезду Леброна Джеймса с тем, что тот стал лучшим бомбардиром в истории НБА.

Речь Байдена показали на большом экране во время матча «Лейкерс» –  «Оклахома» (130:133), когда Джеймс забросил исторический мяч и превзошел рекорд Карима Абдул-Джаббара по количеству очков за карьеру.

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3 комментария

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никнейм ботвиннег-корчной
чот три пассажира повыли на луну, и это теперь называется "болельщики освистали"
+7
-2
+5
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AEZAKMI228
Ответ Свежий
Интересно, а Овечкина какой из президентов будет поздравлять?
Десантис
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Свежий
Интересно, а Овечкина какой из президентов будет поздравлять?
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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