Зак Смит примет участие в конкурсе данков Единой лиги ВТБ

Центровой « » Зак Смит стал вторым участником конкурса данков, который состоится на всех звезд лиги ВТБ-2023.

Одним из соперников Смита станет форвард ЦСКА Самсон Руженцев. Остальные участники конкурса будут объявлены позднее.

Американец сыграл в 11 матчах белорусской команды в этом сезоне, набирая 10,2 очка и 6,5 подбора в среднем за встречу.

Матч всех звезд состоится 19 февраля в Москве на «ВТБ Арене» и пройдет в формате «Новая школы» против «Старой школы».

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