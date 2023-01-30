Зак Смит примет участие в конкурсе данков Единой лиги ВТБ

Теги видео Минск Единая лига ВТБ Матч всех звезд Единой лиги ВТБ Зак Смит Баскетбол

Центровой «Минска» Зак Смит стал вторым участником конкурса данков, который состоится на Матче всех звезд Единой лиги ВТБ-2023.

Одним из соперников Смита станет форвард ЦСКА Самсон Руженцев. Остальные участники конкурса будут объявлены позднее.

Американец сыграл в 11 матчах белорусской команды в этом сезоне, набирая 10,2 очка и 6,5 подбора в среднем за встречу.

Матч всех звезд состоится 19 февраля в Москве на «ВТБ Арене» и пройдет в формате «Новая школы» против «Старой школы».

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