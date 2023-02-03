Маркелл Джонсон примет участие в конкурсе данков Лиги ВТБ

Теги видео Единая лига ВТБ Астана Матч всех звезд Единой лиги ВТБ Маркелл Джонсон Баскетбол

Защитник «Астаны» Маркелл Джонсон стал третьим участником конкурса данков, который состоится на Матче всех звезд Единой лиги ВТБ-2023.

На сегодняшний день известны два соперника Джонсона. Это форвард ЦСКА Самсон Руженцев и центровой «Минска» Зак Смит. Окончательный состав участников конкурса будет объявлен позднее.

Джонсон сыграл в 13 матчах казахстанской команды в этом сезоне, набирая 12,5 очка, 4,5 передачи и 3,7 подбора в среднем за встречу. 

Матч всех звезд состоится 19 февраля в Москве на «ВТБ Арене» и пройдет в формате «Новая школы» против «Старой школы».

3 матча – 3 клатча! Второй этап регулярки в Лиге ВТБ – лучшее, что было с российским баскетболом за последнее время

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий