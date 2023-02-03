Маркелл Джонсон примет участие в конкурсе данков Лиги ВТБ

Защитник «Астаны» Маркелл Джонсон стал третьим участником конкурса данков, который состоится на Матче всех звезд Единой лиги ВТБ-2023.

На сегодняшний день известны два соперника Джонсона. Это форвард ЦСКА Самсон Руженцев и центровой «Минска» Зак Смит. Окончательный состав участников конкурса будет объявлен позднее.

Джонсон сыграл в 13 матчах казахстанской команды в этом сезоне, набирая 12,5 очка, 4,5 передачи и 3,7 подбора в среднем за встречу.

Матч всех звезд состоится 19 февраля в Москве на «ВТБ Арене» и пройдет в формате «Новая школы» против «Старой школы».

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