Форвард Микэл Бриджес рассказал о том, как узнал об обмене из « » в «Бруклин».

«Мой кореш , он был в отеле и вышел на меня по видеосвязи, по FaceTime. Он был расстроен. «Приятель, я сожалею». Я такой: «О чем ты вообще?» Он удивился, мол, неужели я не видел. «Не видел чего?» «Тебя обменяли в « » на Кей Ди». И я такой: «Вау! Дружище, вау», – рассказал Ли.

В матчах за «Финикс» Бриджес набирал 17,2 очка, 4,3 подбора и 3,6 передачи в среднем за игру.

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