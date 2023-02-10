Микэл Бриджес: «Узнал об обмене по видеосвязи от Дэмиона Ли»

Теги Бруклин Финикс НБА Кевин Дюрэнт Дэмион Ли Микэл Бриджес Баскетбол

Форвард Микэл Бриджес рассказал о том, как узнал об обмене из «Финикса» в «Бруклин».

«Мой кореш Дэмион Ли, он был в отеле и вышел на меня по видеосвязи, по FaceTime. Он был расстроен. «Приятель, я сожалею». Я такой: «О чем ты вообще?» Он удивился, мол, неужели я не видел. «Не видел чего?» «Тебя обменяли в «Бруклин» на Кей Ди». И я такой: «Вау! Дружище, вау», – рассказал Ли.

В матчах за «Финикс» Бриджес набирал 17,2 очка, 4,3 подбора и 3,6 передачи в среднем за игру.

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3 комментария

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Nikolay
в тексте "рассказал Ли", должно быть "рассказал Бриджес"
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Ballboy13
Бриджеса как то жалко даже, игрок суперский, топовый защитник, здоровье железное, пока остальные регулярно игры пропускали, он на себя роль лидера пытался брать. Думал, что Финикс его уж точно отдавать не захотят, скорей Пола или Эйтона, а тут вот так все обернулось. Надеюсь что дальше у него карьера только в гору пойдет.
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maryat
Так он расстроился или обрадовался?
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