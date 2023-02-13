Чет Холмгрен совершает беговые упражнения, включая ускорения

Бигмен «Оклахомы» успешно восстанавливается от травмы.

Холмгрен совершает беговые упражнения, включая ускорения, не испытывая при этом никаких затруднений.

Холмгрен – 2-й номер драфта-2022. Чет получил травму правой стопы во время выставочного матча в межсезонье, в результате чего полностью пропускает игровой год.

«Династия» кексиков исчерпала себя. Супертрио Дюрэнт-Ирвинг-Харден – это 1 выигранная серия за 4 года и 100500 нелепостей