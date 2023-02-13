Чет Холмгрен совершает беговые упражнения, включая ускорения

Теги травмы НБА Оклахома-Сити Чет Холмгрен Баскетбол

Бигмен «Оклахомы» Чет Холмгрен успешно восстанавливается от травмы.

Холмгрен совершает беговые упражнения, включая ускорения, не испытывая при этом никаких затруднений.

Холмгрен – 2-й номер драфта-2022. Чет получил травму правой стопы во время выставочного матча в межсезонье, в результате чего полностью пропускает игровой год.

«Династия» кексиков исчерпала себя. Супертрио Дюрэнт-Ирвинг-Харден – это 1 выигранная серия за 4 года и 100500 нелепостей

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4 комментария

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олси
Дай Бог здоровья.. Но не верю я что игрок с такой комплекцией может провести полноценную карьеру в НБА . Надеюсь что я не прав .
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6LACK
Ответ Виталий Попов
готовится к Вебаньяме
А ничего, что Оклахома в зоне плей-ин сейчас?
+1
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+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
emptinesspetr
Дай Бог здоровья. Невероятно интригующий игрок.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Виталий Попов
готовится к Вебаньяме
+3
-2
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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