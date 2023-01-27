Бигмен «Оклахомы» получил четыре голоса от игроков в рамках голосования за всех звезд НБА 2023 года.

Холмгрен – 2-й номер драфта-2022. Чет получил травму правой стопы во время выставочного матча в межсезонье, в результате чего полностью пропускает игровой год.

От Запада в стартовую пятерку на Матч звезд попали: форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс (капитан), центровой «Денвера» Никола Йокич, форвард «Нового Орлеана» Зайон Уильямсон, защитник «Далласа» Лука Дончич и защитник «Голден Стэйт» Стефен Карри.

Сколько очков осталось Леброну до рекорда НБА? График и календарь матчей Леброна Джеймса и «Лейкерс»