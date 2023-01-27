Пропускающий сезон Чет Холмгрен получил четыре голоса от игроков во время голосования за Матч звезд
Бигмен «Оклахомы» Чет Холмгрен получил четыре голоса от игроков в рамках голосования за Матч всех звезд НБА 2023 года.
Холмгрен – 2-й номер драфта-2022. Чет получил травму правой стопы во время выставочного матча в межсезонье, в результате чего полностью пропускает игровой год.
От Запада в стартовую пятерку на Матч звезд попали: форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс (капитан), центровой «Денвера» Никола Йокич, форвард «Нового Орлеана» Зайон Уильямсон, защитник «Далласа» Лука Дончич и защитник «Голден Стэйт» Стефен Карри.
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Прошу ещё заметить, что именно про игрока Оклахомы появилась данная новость. Но при этом есть ещё масса интересных голосов. Например, за Танасиса Адетокумбо проголосовало 5 игроков, за прости господи, Монтреза Харрела - 4, за Ника Ричардса и Марка уильямса из Шарлотт - по 3, а за Пламли - тоже 4. У Розира - вообще 10.
На Западе примерно та же ситуация: Кайл Андерсон -12, Нуркич - 10