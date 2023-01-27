Пропускающий сезон Чет Холмгрен получил четыре голоса от игроков во время голосования за Матч звезд

Теги НБА Матч всех звезд НБА Оклахома-Сити Чет Холмгрен Баскетбол

Бигмен «Оклахомы» Чет Холмгрен получил четыре голоса от игроков в рамках голосования за Матч всех звезд НБА 2023 года.

Холмгрен – 2-й номер драфта-2022. Чет получил травму правой стопы во время выставочного матча в межсезонье, в результате чего полностью пропускает игровой год.

От Запада в стартовую пятерку на Матч звезд попали: форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс (капитан), центровой «Денвера» Никола Йокич, форвард «Нового Орлеана» Зайон Уильямсон, защитник «Далласа» Лука Дончич и защитник «Голден Стэйт» Стефен Карри.

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8 комментариев

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AaaaRrrr
Саггс подбил тиммейтов проголосовать за братишку)
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Vagant
Ответ Иван Андриенко
Голосовать за представителя своей команды невозможно. Прошу ещё заметить, что именно про игрока Оклахомы появилась данная новость. Но при этом есть ещё масса интересных голосов. Например, за Танасиса Адетокумбо проголосовало 5 игроков, за прости господи, Монтреза Харрела - 4, за Ника Ричардса и Марка уильямса из Шарлотт - по 3, а за Пламли - тоже 4. У Розира - вообще 10. На Западе примерно та же ситуация: Кайл Андерсон -12, Нуркич - 10
Ну в колледже вместе играли, например.
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0
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Иван Андриенко
Ответ Vagant
Поддержали тиммейта.
Голосовать за представителя своей команды невозможно.
Прошу ещё заметить, что именно про игрока Оклахомы появилась данная новость. Но при этом есть ещё масса интересных голосов. Например, за Танасиса Адетокумбо проголосовало 5 игроков, за прости господи, Монтреза Харрела - 4, за Ника Ричардса и Марка уильямса из Шарлотт - по 3, а за Пламли - тоже 4. У Розира - вообще 10.
На Западе примерно та же ситуация: Кайл Андерсон -12, Нуркич - 10
+4
0
+4
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Tim Timson
Наверное 4 Уильямса из ОКлы это?))
+3
0
+3
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Vagant
Ответ frog19
Клоунада
Игроки голосуют за своих корешков. не глядя на их достижения.
+3
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Vagant
Поддержали тиммейта.
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frog19
Клоунада
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711M
ну, игроки и правда частенько матчи не смотрят, чего уж тут
+2
0
+2
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