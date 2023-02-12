Деджонте Мюррэй – о Грегге Поповиче: «Мой учитель на всю жизнь»
Разыгрывающий «Атланты» Деджонте Мюррэй выразил свое отношение к главному тренеру «Сан-Антонио» Греггу Поповичу, под руководством которого он выступал с 2016 по 2022 год.
В субботу «Хоукс» обыграли «Сперс» со счетом 125:106. После этого Мюррэй выложил в соцсетях несколько фотографий, на которых он тепло приветствует Поповича во время матча.
«Мой учитель на всю жизнь. Никогда не пытайтесь опровергнуть это! Люблю тебя, старик!» – подписал Мюррэй фото.
У Грегга Поповича 1336 побед в НБА – больше, чем у любого другого тренера в истории. Но самую первую победу ему не засчитали
Фото: Соцсети Деджонте Мюррэя
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