Чемпионат Италии. «Варезе» примет «Милан», «Дертона» – «Триест» и другие матчи
В воскресенье, 12 февраля, в рамках регулярного чемпионата итальянской Серии пройдут 6 матчей.
«Варезе» примет «Милан», «Дертона» – «Триест».
Чемпионат Италии
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 12 февраля, 19.00, «Palasport Paolo Ferraris»
- Дата проведения
- 12 февраля, 19.30, «Enerxenia Arena»
- Дата проведения
- 12 февраля, 19.30, «Palasport Taliercio»
- Дата проведения
- 12 февраля, 20.00, «Palasport Bigi»
- Дата проведения
- 12 февраля, 20.00, «PalaEldo»
- Дата проведения
- 12 февраля, 21.00, «PalaPentassuglia»
- Дата проведения
- 12 февраля, 22.30, «PalaLeonessa»
Положение команд: Милан – 14-4, Виртус – 14-4, Дертона – 13-5, Виктория Либертас – 11-7, Варезе – 10-8, Тренто – 9-9, Динамо Сассари – 9-9, Бриндизи – 9-9, Венеция – 8-10, Триест – 8-10, Тревизо – 8-11, Брешия – 7-11, Скафати – 7-11, Наполи – 7-12, Верона – 6-12, Реджо-Эмилия – 5-13.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.
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