Чемпионат Италии. «Варезе» примет «Милан», «Дертона» – «Триест» и другие матчи

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В воскресенье, 12 февраля, в рамках регулярного чемпионата итальянской Серии пройдут 6 матчей.

«Варезе» примет «Милан», «Дертона» – «Триест».

Чемпионат Италии

Регулярный чемпионат

Дертона – Триест
Дата проведения
12 февраля, 19.00, «Palasport Paolo Ferraris»
Онлайн матча

Варезе – EA7 Эмпорио Армани Милан
Дата проведения
12 февраля, 19.30, «Enerxenia Arena»
Онлайн матча

Рейер Венеция – Виктория Либертас
Дата проведения
12 февраля, 19.30, «Palasport Taliercio»
Онлайн матча

Реджо-Эмилия – Виртус
Дата проведения
12 февраля, 20.00, «Palasport Bigi»
Онлайн матча

Скафати – Тренто
Дата проведения
12 февраля, 20.00, «PalaEldo»
Онлайн матча

Бриндизи – Верона
Дата проведения
12 февраля, 21.00, «PalaPentassuglia»
Онлайн матча

Брешия – Динамо Сассари
Дата проведения
12 февраля, 22.30, «PalaLeonessa»
Онлайн матча

Положение команд: Милан – 14-4, Виртус – 14-4, Дертона – 13-5, Виктория Либертас – 11-7, Варезе – 10-8, Тренто – 9-9, Динамо Сассари – 9-9, Бриндизи – 9-9, Венеция – 8-10, Триест – 8-10, Тревизо – 8-11, Брешия – 7-11, Скафати – 7-11, Наполи – 7-12, Верона – 6-12, Реджо-Эмилия – 5-13.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

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