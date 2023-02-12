Чемпионат Греции. «Олимпиакос» встретится с «Ионикосом», «Аполлон Патрас» – с «Арисом»
В воскресенье, 12 февраля, в рамках регулярного чемпионата греческой лиги состоятся два матча.
Одержавший 14 побед подряд «Олимпиакос» встретится с «Ионикосом», «Аполлон Патрас» сыграет с «Арисом».
Чемпионат Греции
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 12 февраля, 16.45, «Арена Мира и Дружбы»
- Дата проведения
- 12 февраля, 20.15, «Kleisto Gymnastirio Apollona Patras»
Положение команд: Олимпиакос – 14-0, Панатинаикос – 12-2, Промитеас – 9-6, АЕК – 9-7, Перистери – 9-7, ПАОК – 9-7, Колоссос – 8-7, Арис – 8-7, Ионикос – 4-11, Аполлон – 3-12, Лаврион – 3-12, Кардицас – 3-13.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Первый трейд «Лейкерс» в сезоне: двухметровый афрояпонец спасет команду?
«Это моя мама. И при этом моя сестра, мой лучший друг и вообще все». Глория родила Леброна в 16 лет, отдала в чужую семью и все время подставляла
Мы знакомы с Леброном уже больше 20 лет. Он постоянно менялся, но оставался неудержимым
Комментарии