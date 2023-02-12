Чемпионат Греции. «Олимпиакос» встретится с «Ионикосом», «Аполлон Патрас» – с «Арисом»

В воскресенье, 12 февраля, в рамках регулярного чемпионата греческой лиги состоятся два матча.

Одержавший 14 побед подряд «Олимпиакос» встретится с «Ионикосом», «Аполлон Патрас» сыграет с « ».

Чемпионат Греции

Регулярный чемпионат

Положение команд: – 14-0, Панатинаикос – 12-2, Промитеас – 9-6, – 9-7, – 9-7, – 9-7, Колоссос – 8-7, Арис – 8-7, Ионикос – 4-11, Аполлон – 3-12, Лаврион – 3-12, Кардицас – 3-13.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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