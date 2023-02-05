Чемпионат Греции. «Лаврион» – «Олимпиакос», «Ионикос» примет ПАОК
В воскресенье, 5 февраля, в рамках регулярного чемпионата греческой лиги состоятся два матча.
«Лаврион» примет «Олимпиакос», «Ионикос» сыграет с ПАОКом.
Чемпионат Греции
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 5 февраля, 16.45, «Kleisto Gymnastirio Lavriou»
- Дата проведения
- 5 февраля, 20.15, «Kleisto Gymnastirio DAK Nikaias Platonas»
Положение команд: Олимпиакос – 14-0, Панатинаикос – 12-2, АЕК – 9-6, Колоссос – 8-6, Перистери – 9-6, Промитеас – 9-6, ПАОК – 8-6, Арис – 8-7, Ионикос – 3-11, Аполлон – 3-12, Лаврион – 2-12, Кардицас – 2-13.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
С этого года НБА называет лучшего тащера лиги. Кто претендует на приз имени Джерри Уэста?
Учитесь шокировать у самых модных фриков НБА: мохнатые тапки под Гомера Симпсона, галоши за 650$ и розовый свитер с рукавами до пола
Комментарии