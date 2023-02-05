Чемпионат Греции. «Лаврион» – «Олимпиакос», «Ионикос» примет ПАОК

Теги результаты Олимпиакос ПАОК чемпионат Греции Лаврион Ионикос Баскетбол

В воскресенье, 5 февраля, в рамках регулярного чемпионата греческой лиги состоятся два матча.

«Лаврион» примет «Олимпиакос», «Ионикос» сыграет с ПАОКом.

Чемпионат Греции

Регулярный чемпионат

Лаврион – Олимпиакос
Дата проведения
5 февраля, 16.45, «Kleisto Gymnastirio Lavriou»
Онлайн матча

Ионикос – ПАОК
Дата проведения
5 февраля, 20.15, «Kleisto Gymnastirio DAK Nikaias Platonas»
Онлайн матча

Положение команд: Олимпиакос – 14-0, Панатинаикос – 12-2, АЕК – 9-6, Колоссос – 8-6, Перистери – 9-6, Промитеас – 9-6, ПАОК – 8-6, Арис – 8-7, Ионикос – 3-11, Аполлон – 3-12, Лаврион – 2-12, Кардицас – 2-13.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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