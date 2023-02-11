Чемпионат Греции. ПАОК – «Колоссос», АЕК встретится с «Лаврионом»

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В субботу, 11 февраля, в рамках регулярного чемпионата греческой лиги состоятся три матча.

ПАОК примет «Колоссос», АЕК дома встретится с «Лаврионом».

Чемпионат Греции

Регулярный чемпионат

ПАОК – Колоссос
Дата проведения
11 февраля, 17.00, «Kleisto Gipedo PAOK»
Онлайн матча

Кардицас – Перистери
Дата проведения
11 февраля, 18.00, «Karditsa»
Онлайн матча

АЕК – Лаврион
Дата проведения
11 февраля, 20.15, «Olimpiako Gymnastirio Ano Liosia»
Онлайн матча

Положение команд: Олимпиакос – 14-0, Панатинаикос – 12-2, АЕК – 9-6, Колоссос – 8-6, Перистери – 9-6, Промитеас – 9-6, ПАОК – 8-7, Арис – 8-7, Ионикос – 4-11, Аполлон – 3-12, Лаврион – 2-12, Кардицас – 2-13.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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