Чемпионат Греции. ПАОК – «Колоссос», АЕК встретится с «Лаврионом»

В субботу, 11 февраля, в рамках регулярного чемпионата греческой лиги состоятся три матча.

ПАОК примет «Колоссос», АЕК дома встретится с « ».

Чемпионат Греции

Регулярный чемпионат

АЕК – Лаврион Дата проведения 11 февраля, 20.15, «Olimpiako Gymnastirio Ano Liosia» Онлайн матча

Положение команд: Олимпиакос – 14-0, Панатинаикос – 12-2, – 9-6, Колоссос – 8-6, – 9-6, Промитеас – 9-6, – 8-7, Арис – 8-7, Ионикос – 4-11, Аполлон – 3-12, Лаврион – 2-12, Кардицас – 2-13.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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