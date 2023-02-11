«Орландо» и Терренс Росс договорились о выкупе контракта
«Орландо» выкупит контракт форварда Терренса Росса (32 года, 198 см), пишет инсайдер ESPN Эдриан Воджнаровски.
Таким образом, Росс, которому полагается 11,5 миллиона долларов за этот сезон, станет свободным агентом и сможет присоединиться к сильной команде.
Форвард выступал за «Мэджик» с 2017 года. В нынешнем чемпионате он провел 42 матча, набирая в среднем 8 очков за 22,5 минуты на площадке при реализации 38,1 бросков из-за дуги.
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