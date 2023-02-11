«Орландо» и Терренс Росс договорились о выкупе контракта

Теги переходы Орландо НБА ESPN Терренс Росс Эдриан Воджнаровски Баскетбол

«Орландо» выкупит контракт форварда Терренса Росса (32 года, 198 см), пишет инсайдер ESPN Эдриан Воджнаровски.

Таким образом, Росс, которому полагается 11,5 миллиона долларов за этот сезон, станет свободным агентом и сможет присоединиться к сильной команде.

Форвард выступал за «Мэджик» с 2017 года. В нынешнем чемпионате он провел 42 матча, набирая в среднем 8 очков за 22,5 минуты на площадке при реализации 38,1 бросков из-за дуги.

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4 комментария

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Nightyork97
И неужели нельзя его было выменять на 2 раунд. Не понимаю, вот серьезно.
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raneta tlensheva
в даллас бы его, ролевик нужен очень
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Илья Купол
Финикс не тупи!
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ruprekht
А вот и дешевые трехочковые на рынке, налетай
+5
0
+5
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