«Орландо» и Терренс Росс договорились о выкупе контракта

« » выкупит контракт форварда (32 года, 198 см), пишет инсайдер ESPN Эдриан Воджнаровски.

Таким образом, Росс, которому полагается 11,5 миллиона долларов за этот сезон, станет свободным агентом и сможет присоединиться к сильной команде.

Форвард выступал за «Мэджик» с 2017 года. В нынешнем чемпионате он провел 42 матча, набирая в среднем 8 очков за 22,5 минуты на площадке при реализации 38,1 бросков из-за дуги.

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